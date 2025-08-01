FOMGET Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Final Hazırlıklarını Tamamladı

FOMGET Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Final Hazırlıklarını Tamamladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu finalinde İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan takım, antrenmanı teknik direktör Hasan Vural yönetiminde gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde yarın İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ankara temsilcisi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Futbol Evi Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda FOMGET, çabukluk, top kapma ve pas çalıştı. İdman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

ABB FOMGET ile İsrail ekibinin, Futbol Evi Stadı'nda oynayacağı maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jana Van Laere, yönetecek.

Maçı kazanacak takım, İzlanda'daki 4'lü etaba katılacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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