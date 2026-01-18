Haberler

Tim Jabol Folcarelli: 'Bu galibiyet tek bir hedefe odaklandığımızın kanıtı'
Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, Kocaelispor galibiyetinin ardından takımın başarısına odaklandıklarını vurguladı. Zorlu bir atmosfere rağmen kritik bir 3 puan aldıklarını ve takım arkadaşları Muçi'nin performansının galibiyette büyük pay sahibi olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, Kocaelispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Takımdaki herkes sadece Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumda. Bugün son dakikada gelen galibiyet, tüm takımın aynı şeyi istediğini gösteriyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin Fransız orta sahası Tim Jabol Folcarelli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zorlu bir atmosferde kritik bir 3 puan aldıklarını belirten başarılı 25 yaşındaki futbolcu, "Buraya gelmeden önce bizi nelerin beklediğini biliyorduk. Kocaelispor'un sahasında ne kadar büyük bir atmosfer oluşturduğunun bilincindeydik. Ancak buna çok iyi hazırlanmıştık. Fiziksel temasın ve mücadelenin ön planda olduğu bir maç oldu. Kendi adıma da hocamızın beklentilerini sahaya yansıtmaya çalıştım. Kazandığımız 3 puan bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Muçi fark oluşturuan bir oyuncu"

Takım arkadaşı Ernest Muçi'nin performansına da değinen Fransız oyuncu, "Gerçekten fark oluşturabilecek, öz güveni çok yüksek bir oyuncuyla oynuyoruz. Ona sahip olduğumuz için hem ben hem de tüm takım çok mutlu. Bugün galibiyette büyük pay sahibi oldu" şeklinde konuştu.

Transfer iddialarına net cevap

Son dönemde hakkında çıkan transfer söylentileri ve takım içindeki spekülasyonlara da değinen Folcarelli, şunları söyledi:

"Oyuncuların transfer ya da başka takımlardan gelen teklifleri düşündüğünü sanmıyorum. Bizim tek gündemimiz maç maç ilerlemek. Trabzonspor her zaman zirvede, en iyi yerde olmayı hak eden bir kulüp. Hepimiz sadece Trabzonspor'un başarısına odaklandık. Eğer tüm takım aynı yöne bakmasaydı, bugün bu galibiyet gelmezdi. Son dakika golüyle gelen bu 3 puan, hepimizin aynı şeyi istediğinin en net göstergesidir." - KOCAELİ

