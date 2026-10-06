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Foça'daki TYF Yelken Ligi'nde 110 sporcu yarıştı, Elif Bayram Dakar'a gidecek

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Foça'daki TYF Yelken Ligi'nde 110 sporcu yarıştı, Elif Bayram Dakar'a gidecek
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TYF Yelken Ligi 1. Ayak Techno 293 Yarışları 1-5 Ekim'de İzmir Foça'da yapıldı. 15 kulüpten 110 sporcunun katıldığı 8 kategoride Elif Bayram U17 genel ve kızlarda birinci oldu; Bayram, önümüzdeki ay Dakar'daki 2026 Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 1'inci Ayak MW Phokaia Beach Resort Kupası Techno 293 Yarışları 1-5 Ekim tarihleri arasında İzmir'in Foça İlçesi'nde gerçekleşti. Toplam 8 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dereceye girenlere madalyaları törenle verildi. Techno 293 yarışlarına 15 kulüpten 110 sporcu katıldı. U17 genel ve kızlar kategorilerinde Elif Bayram, U15 genelde Bozok Balcı, U15 kızlarda Nilda Elvin Evin, U13 genelde Berk Pala, U13 kızlarda Alya Atik, U13 5.0 m2 ve altı erkeklerde Kaan Devrim Atay, U13 5.0 m2 ve altı kızlarda Simya Kavin Deniz birincilik kazandı.

Birinci olan sporculardan Elif Bayram önümüzdeki ay Senegal'in başkenti Dakar'da 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılarak ülkemizi temsil edeceğini söyledi. Elif, "Burada iki kategoride birinci oldum. Bir ay sonra Dakar'da gençlik olimpiyatlarına gideceğim. Burada ülkemi temsil etmekten gurur duyuyorum" dedi. Birincilik kürsüsüne çıkan bir başka sporcu Berk Pala ise en büyük hedefinin IQFoil'de olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti. TYF Yelken Ligi; ekim, kasım ve aralık aylarındaki yarışlarla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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