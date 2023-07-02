Foça'da Rally Yüzme Etkinliği

'Rally Yüzme Etkinliği', Marathon Masters öncülüğünde Foça'da gerçekleştirildi. 5 gün devam eden etkinlik, Yenifoça'dan başlayıp Foça'da sona erdi. 25 kilometrelik açık su yüzme maratonuna 124 sporcu katıldı.

5'er kilometrelik parkurların birine, birkaçına veya hepsine katılan sporcular için etkinliğin son gününde tören düzenlendi.

Sporcuların zaman baskısı olmadan ve yarışmadan, doğanın tadını çıkararak parkurları tamamladıklarını belirten Marathon Masters Spor Kulübü kurucusu Turgut Esen, "27 Haziran'da Yenifoça'da başlayan etkinliğimiz Foça Rallisi olarak geçti. Biz bunu yüzmede gerçekleştirdik ilk defa. Bir gün dinlenme verdik. Toplam 25 kilometrelik mesafeyi yüzdük sporcularla birlikte. Marathon Masters Kulübü olarak biz bu organizasyonu baştan sona destekledik. Foça Belediyesi'nin desteklerini her zaman hissettik, çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin her yerinden Master dediğimiz 25 yaş üzeri sporcuların katılımıyla gerçekleşti bu etkinlik. İlk defa Foça'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin kalıcı olmasını diliyoruz. Bundan sonraki etkinliğimizin uluslararası olması için de gerekli duyurularımızı yapıyoruz" dedi.