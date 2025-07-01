Fluminense, Inter'i 2-0 Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ekibi Fluminense, İtalya temsilcisi Inter'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Brezilya ekibi Fluminense ile İtalya temsilcisi Inter, Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. TSİ 22.00'de başlayan mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen karşılaşmayı Fluminense 2-0'lık skorla kazandı. Fluminense'ye turu getiren golleri 3'üncü dakikada German Cano ile 90+4'üncü dakikada Hercules kaydetti. Bu sonucun ardından Fluminense adını çeyrek finale yazdırdı. Inter ise turnuvaya veda etti. Öte yandan Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi.

Fluminense, çeyrek finalde Manchester City - Al Hilal maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.