FK Arda'nın Sportif Direktörü Ivaylo Petkov: Türkiye, Bulgaristan'dan Daha Kaliteli
Bulgaristan ekibi FK Arda'nın sportif direktörü Ivaylo Petkov, Türkiye Milli Takımı'nın kalitesini övdü ve yarınki maçta Türkiye'nin kazanacağına inandığını ifade etti. Petkov, Bulgar oyuncuların hazır olmadığını belirterek Türkiye Ligi'nin daha cazip olduğunu vurguladı.

BULGARİSTAN ekibi FK Arda'nın sportif direktörü Ivaylo Petkov, "Bizde de iyi takım var ama Türkiye Milli Takımı daha kaliteli. Daha iyi ve daha klas oyuncular var. Avrupa'da oynayan oyuncular var. Türkiye Ligi de bizim ligden daha güzel. Bulgar oyuncular şu an hazır değil. Türkiye yarın kazanacaktır" dedi.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Ivaylo Petkov, Bulgaristan ekibi FK Arda'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Petkov, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın oynanacak olan Bulgaristan-Türkiye maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yarın maçı kazanmasını beklediğini aktaran Petkov, "Bulgaristan Milli Takımı'nda büyük bir düşüş var. 20 senedir büyük bir turnuvaya katılmadık. Bizde de iyi takım var ama Türkiye Milli Takımı daha kaliteli. Daha iyi ve daha klas oyuncular var. Avrupa'da oynayan oyuncular var. Türkiye Ligi de bizim ligden daha güzel. Bulgar oyuncular şu an hazır değil. Türkiye yarın kazanacaktır. Maç sahada oynanıyor. Mücadele ettikten sonra biraz şans varsa... Futbol enteresan bir spor" sözlerini sarf etti.

'BEN 2004'TE ŞAMPİYONLUK YAŞADIM'

Kendisinin Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde şampiyonluk yaşadığını ve taraftarlar için takımın şampiyonluk yaşaması gerektiğini aktaran Ivaylo Petkov, "Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamadı. Yeni başkan ve yönetim inşallah katkı sağlayacak. Ben 2004'te şampiyonluk yaşadım. Taraftar için Fenerbahçe şampiyon olması lazım" ifadelerini kullandı.

Derbi atmosferlerinden bahseden Petkov, "Bir Galatasaray derbisini Olimpiyat Stadyumu'nda oynadık. Atmosfer iyiydi ama Ali Sami Yen ve Kadıköy daha iyi oluyor. Türkiye'de zaten 3 takım var" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
