Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde
Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek UFC etkinliği için Donald Trump'ın yüzünün yer aldığı özel bir hatıra parası basıldı. Koleksiyon ürününün satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı.
- Donald Trump için hazırlanan hatıra parasının satış fiyatı 11.999,99 dolar (yaklaşık 554 bin TL) olarak belirlendi.
- Paranın üzerinde Donald Trump'ın portresi bulunuyor ve sınırlı sayıda üretildi.
- Hatıra parası, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliği öncesinde satışa sunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak hazırlanan hatıra parası gündem oldu. Beyaz Saray bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliği öncesinde satışa sunulan koleksiyon ürünü, Trump'ın destekçilerinin ilgisini çekti.
TRUMP'IN YÜZÜ YER ALIYOR
Hatıra parasının üzerinde Donald Trump'ın portresi bulunuyor. Özel tasarımla hazırlanan ürünün, UFC organizasyonu ve Trump temasıyla koleksiyonculara sunulduğu belirtildi.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Hatıra parasının satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 554 bin TL'ye denk geliyor.
KOLEKSİYONCULARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ
Sınırlı sayıda üretildiği belirtilen hatıra parası, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ürünün fiyatı kadar tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
BEYAZ SARAY'DA UFC ETKİNLİĞİ
ABD'de büyük ilgi gören UFC organizasyonunun Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek olması da kamuoyunda merak uyandırdı. Etkinlik öncesinde hazırlanan özel ürünler arasında Trump temalı hatıra parası öne çıktı.