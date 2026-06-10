Haberler

Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde

Fiyatını duyan bir daha baktı! Trump'ın hatıra parası servet değerinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek UFC etkinliği için Donald Trump'ın yüzünün yer aldığı özel bir hatıra parası basıldı. Koleksiyon ürününün satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı.

  • Donald Trump için hazırlanan hatıra parasının satış fiyatı 11.999,99 dolar (yaklaşık 554 bin TL) olarak belirlendi.
  • Paranın üzerinde Donald Trump'ın portresi bulunuyor ve sınırlı sayıda üretildi.
  • Hatıra parası, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliği öncesinde satışa sunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump için özel olarak hazırlanan hatıra parası gündem oldu.  Beyaz Saray bahçesinde düzenlenmesi planlanan UFC etkinliği öncesinde satışa sunulan koleksiyon ürünü, Trump'ın destekçilerinin ilgisini çekti.

TRUMP'IN YÜZÜ YER ALIYOR

Hatıra parasının üzerinde Donald Trump'ın portresi bulunuyor. Özel tasarımla hazırlanan ürünün, UFC organizasyonu ve Trump temasıyla koleksiyonculara sunulduğu belirtildi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Hatıra parasının satış fiyatı 11 bin 999,99 dolar olarak açıklandı. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 554 bin TL'ye denk geliyor.

KOLEKSİYONCULARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Sınırlı sayıda üretildiği belirtilen hatıra parası, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ürünün fiyatı kadar tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

BEYAZ SARAY'DA UFC ETKİNLİĞİ

ABD'de büyük ilgi gören UFC organizasyonunun Beyaz Saray bahçesinde düzenlenecek olması da kamuoyunda merak uyandırdı. Etkinlik öncesinde hazırlanan özel ürünler arasında Trump temalı hatıra parası öne çıktı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'nin kurucusu AK Parti'ye katıldı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

Koç Holding şirketlerine peş peşe saldırılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor

Sözün bittiği yer! Bizim Çocuklar resmen yanıyor

Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi!

Rus generale suikast: Oğlunun sosyal medya paylaşımı ölüm getirdi!
İzmir'de feci kaza: Tıra adeta ok gibi saplandı

Tıra ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı