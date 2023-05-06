Fitili ateşledi! Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis: Ölüm kalım maçına gidiyoruz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ANI YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yunan çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Takımımı tebrik ediyorum. Sahaya giren oyuncular, sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyenler... Herkesi tebrik ediyorum. Olympiakos'u her çeyrekte 20 sayının altında tuttuk. Belki bir çeyrekte 26 sayı atmış olabilirler. Savunmada çok özel bir iş çıkarttık. Olympiakos yetenekli bir takım, 11 asistte kaldılar. Bizim nasıl maç çıkarttığımızı gösteriyor. İyi bir savunmaya sahipler. Taraftara ayrı bir parantez açmam lazım. Bize inanmaktan vazgeçmediler. Bu bir süreç. Bu seviyeye ait olduğumuzu kanıtladık. Kim olursa olsun mücadele edebileceğimizi gösterdik. Final maçı zor olacak elbette ama anı yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

"ÖLÜM KALIM MAÇINA GİDİYORUZ"

Öte yandan gelecek maç için konuşan Dimitris Itoudis "Öncelikle takımımı ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sağlam bir strateji ile oynadık. Bizim canımızı acıtacak oyuncuları olan bir takıma karşı iyi oynadık. İkinci şanslarda sorunlar yaşadık. Top kayıplarımız oldu. Rakibimiz iyi savunması olan bir takım. Hücumda doğru kararlar aldık. Yunanistan'a ölüm kalım maçına gidiyoruz. Yeni bir takım olmamıza rağmen iyi basketbol oynuyoruz. Bunlar kolay olmuyor." dedi.