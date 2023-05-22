Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fırtına çok sert esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

Fırtına çok sert esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

Spor Haberleri

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, kötü gidişatına son verdi. Bordo-mavililer, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1'lik skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Karagümrük ile kozlarını paylaştı. İlk yarısı 3-1 tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Fırtına sonunda esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

Trabzonspor, 8. dakikada Marc Bartra'nın attığı golle öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 14'te Mbaye Diagne ile karşılık erdi.

Fırtına sonunda esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

Ev sahibi ekip, 20'de yeniden öne geçti. Trezeguet'in vuruşunda Fatih Karagümrük kalecisi Batuhan Şen büyük bir hata yaptı. Batuhan'ın kontrol edemedi top fileleri gitti. Trezeguet, bu kez 35. dakikada şık bir vuruşta takımını 3-1 öne geçirdi. İkinci yarıda da hız kesmeyen Trabzonspor, yine Trezeguet ile golü buldu ve 51'de durum 4-1'e geldi.

Fırtına sonunda esti! Trabzonspor, İstanbul ekibini sahasında farka boğdu

Geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye kaybeden Trabzonspor, iç sahada üst üste 2. galibiyetini elde etti ve 51 puana ulaştı. Fatih Karagümrük ise 44 puanda kaldı. Trabzonspor, ligde gelecek hafta Giresunspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u misafir edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fatih Karagümrük Trabzonspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title