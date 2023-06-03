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Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

Spor Haberleri

Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Alanyaspor'u 5-1'lik skorla devirdi. Geriye düştüğü karşılaşmada Akdeniz ekibine 5 gol atan Bordo-Mavililer, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Alanyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

HAMSIK'TEN VEDA

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 18'de 18'de Trezeguet, 24'te penaltıdan Marek Hamsik, 32'de Bakasetas, 35'te Larsen ve 58'de Umut Bozok kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 14'te Umut Güneş attı. Konuk takımda Fatih Aksoy 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Futbol kariyerini sonlandıran Hamsik, kaptan olarak çıktığı veda maçında gol attı.

Fırtına bu aralar çok sert esiyor! Trabzonspor yine gol oldu yağdı

TRABZONSPOR İLKİ BAŞARDI

Bordo-Mavililer Fatih Karagümrük ve Giresunspor maçlarının ardından Alanyaspor'da 4'ün üzerinde gol attı. Opta'daki veriye göre; Trabzonspor tarihinde ilk kez 3 maç üst üste en az 4 gol attı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Aytemiz Alanyaspor Marek Hamsık Trabzonspor Spor Haberler

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