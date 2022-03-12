Fırtına adım adım şampiyonluğa! Trabzonspor, Göztepe engelini 4 golle geçti - Haberler

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Fırtına adım adım şampiyonluğa! Trabzonspor, Göztepe engelini 4 golle geçti

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla yenilmezlik serisini 13 maça çıkarırken, en yakın rakibi Konyaspor'a da 18 puanlık fark attı.

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 4-2 kazanan bordo-mavililer puanını 70'e yükseltti.

İLK YARI GOL DÜELLOSU

Karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe 31. dakikada Halil Akbunar'la 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu gole 34. dakikada Nwakaeme'yle yanıt verirken 37. dakikada Abdülkadir Ömür farkı 2'ye çıkaran isim oldu. 43. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu ise skora yeniden dengeyi getirdi.

Fırtına adım adım şampiyonluğa! Trabzonspor, Göztepe engelini 4 golle geçti

İKİNCİ YARI TRABZONSPOR FIRTINASI

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Trabzonspor 49. dakikada Djaniny ve 53. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golleriyle skoru 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer karşılaşmadan 4-2'lik üstünlükle ayrıldı ve puanını 70'ye çıkardı. Trabzonspor bu sonuçla en yakın rakibi Konyaspor'a maç fazlasıyla 18 puan fark attı.

Fırtına adım adım şampiyonluğa! Trabzonspor, Göztepe engelini 4 golle geçti

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Göztepe, Spor, Haberler

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