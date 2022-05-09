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Fırlattığı gülleleri Türk spor tarihine bağışlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fırlattığı gülleleri Türk spor tarihine bağışlıyor

Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda attığı gülle ile kendi rekoruna 77 santimetre daha eklemeyi başaran Eskişehirli milli rekortmen gülleci Alperen Karahan, 20.81 santimetrelik derecesi ile yeniden tarihi bir rekora imza attı.

BURSA (İHA) - Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda attığı gülle ile kendi rekoruna 77 santimetre daha eklemeyi başaran Eskişehirli milli rekortmen gülleci Alperen Karahan, 20.81 santimetrelik derecesi ile yeniden tarihi bir rekora imza attı.

Bursa'da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda attığı gülle ile U23 kategorisinde daha önceden kırdığı rekoruna 77 santimetre daha ekleyen Eskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Türk spor tarihine adını tekrardan altın harflerle kazıdı. Daha önceden tüm yaş kategorileri başta olmak üzere Avrupa U20 ve U23 madalyalarına da sahip olan rekortmen atlet Karahan, Hüseyin Atıcı'nın 20.42'lik derecesini 39 santimetre daha ileriye taşıyarak 20.81 santimetrelik bir mesafe ile yeniden Türkiye gülle atma rekoruna sahip oldu.

"Avrupa barajı için önümüzde 4 santimetre gibi bir mesafe kaldı"

Hedeflerinin, Ağustos ayında Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek olduğunu belirten antrenör Ufuk Ustuna, "Büyükler Avrupa barajını aşmak için önümüzde sadece 4 santimetre gibi bir mesafe kaldı. Alperen'e çok güveniyorum ve kırdığı dereceler ile önce ülkemizde sonrasında ise dünyada, adından sıkça söz ettiriyor" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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