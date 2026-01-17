Haberler

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fiorentina, 7 yıl boyunca kulübün başkanlığını yapan Rocco Commisso'nun ABD'de tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini duyurdu. Commisso'nun vefatı, futbol dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, tedavi gördüğü ABD'de 76 yaşında hayatını kaybetti.

Serie A ekiplerinden Fiorentina, Başkan Rocco Commisso ile ilgili yaptığı açıklamada, büyük bir üzüntü ve kederle vefatını duyurduğu belirtilerek, "Uzun süren bir tedavi sürecinin ardından sevgili başkanımız aramızdan ayrıldı ve bugün hepimiz onun yasını tutuyoruz" denildi.

Rocco Commisso'nun 7 yıl önce kulübü devralmasından sonra Fiorentina'nın kendisinin bir tutkusu haline geldiği belirtilerek, Fiorentina'nın evi olarak anılan tesislerinin bulunduğu Viola Park'ta adının sonsuza dek yaşayacağı kaydedildi.

İtalyan asıllı ABD vatandaşı olan iş insanı Commisso'nun, tedavisi sebebiyle bir süredir ABD'de bulunduğu ve Fiorentina'nın maçlarına gelemediği paylaşılmıştı.

Fiorentina, Başkan Commisso döneminde UEFA Konferans Ligi'nde 2023 ve 2024 yıllarında iki kez final oynarken, 2023'te de İtalya Kupası'nda finalde kaybetti.

Rocco Commisso'nun hayatını kaybettiği haberi sonrası başta İtalyan kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa kulübü taziye mesajı paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi

Bu kulübe kimse "Hayır" diyemiyor! Rakip takımın kaptanını aldılar
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev