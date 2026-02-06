Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Finlandiya Kadın Milli Takımı'nda gıda zehirlenmesi nedeniyle Kanada ile oynanması planlanan buz hokeyi karşılaşması ertelendi. Müsabaka 12 Şubat'ta oynanacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda gıda zehirlenmesi yaşayan Finlandiya Kadın Milli Takımı'nın Kanada ile oynaması gereken buz hokeyi karşılaşması ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, kadınlar buz hokeyinde Kanada ile karşılaşacak Finlandiya Milli Takımı oyuncularında gıda zehirlenmesiyle ilişkili norovirüs saptanması nedeniyle iki ekip arasındaki A Grubu mücadelesinin ertelendiği belirtildi.

Müsabakanın, 12 Şubat Perşembe günü TSİ 16.30'da oynanacağı açıklandı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
