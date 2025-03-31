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Finlandiya'da Avrupa Şampiyonu Olan Özel Sporcular Türkiye'ye Döndü

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Finlandiya'nın Espoo şehrinde düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak şampiyon olan Türkiye Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Federasyon başkanı Birol Aydın, sporcularla gurur duyduklarını belirtti.

Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, Türkiye'ye döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Espoo şehrinde düzenlenen şampiyonada 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 29 madalya alarak Avrupa şampiyonu olan milli sporculara İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Sporcuların ailelerinin de yer aldığı karşılaşama töreninde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sizlerle gurur duyuyoruz! Bugün burada, sporcularımızın gözlerindeki ışık, bizlere şunu söylüyor, Türk özel sporcuları durdurulamaz. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Bundan sonra her yarışta, her şampiyonada Türkiye'nin sesi daha gür çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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