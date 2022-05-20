Finike'de 19 Mayıs yelken yarışları başladı - Haberler

Antalya'nın Finike ilçesinde Finike Kaymakamlığı, Finike Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Finike Amatör Denizciler Derneği'nin himayesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları başladı. Finike sahilinde başlayan yarışa optimist sınıfında 30 sporcu ve 30 tekne katılıyor, Yelken yarışı 22 Mayıs' tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor