Finike'de 19 Mayıs yelken yarışları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finike'de 19 Mayıs yelken yarışları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Finike'de 19 Mayıs yelken yarışları başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde Finike Kaymakamlığı, Finike Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Finike Amatör Denizciler Derneği'nin himayesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları başladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde Finike Kaymakamlığı, Finike Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Finike Amatör Denizciler Derneği'nin himayesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları başladı. Finike sahilinde başlayan yarışa optimist sınıfında 30 sporcu ve 30 tekne katılıyor, Yelken yarışı 22 Mayıs' tarihinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Finike Belediyesi, Antalya, Yelken, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title