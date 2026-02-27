Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi’nin 26. haftasında Finalspor, iLab Basketbol'u deplasmanda 85-81'lik skorla mağlup etti. Maçın ilk devresini konuk ekip, 51-32 önde tamamladı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında Finalspor, deplasmanda iLab Basketbol'u 85-81 yendi.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk devresini konuk ekip, 51-32 önde kapattı.
Üstünlüğünü sürdüren Finalspor, karşılaşmadan 85-81 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat