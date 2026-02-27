Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi’nin 26. haftasında Finalspor, iLab Basketbol'u deplasmanda 85-81'lik skorla mağlup etti. Maçın ilk devresini konuk ekip, 51-32 önde tamamladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 26. haftasının açılış maçında Finalspor, deplasmanda iLab Basketbol'u 85-81 yendi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadelenin ilk devresini konuk ekip, 51-32 önde kapattı.

Üstünlüğünü sürdüren Finalspor, karşılaşmadan 85-81 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Ünlü rapçi Kanye West'ten Filistin sorusuna skandal yanıt

Ünlü rapçiden skandal yanıt! Gazze soykırımını bakın neyle bir tuttu
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti