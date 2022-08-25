Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Ölüm grubu inanılmaz maçlara sahne olacak
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Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi saat 19.00'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Plzen'in yer aldığı C Grubu zorluk seviyesiyle dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:
- Ajax
- Liverpool
- Napoli
- Rangers
- Porto
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Club Brugge
- Bayern Münih
- Barcelona
- Inter
- Victoria Plzen
- Eintracht Frankfurt
- Tottenham
- Sporting
- Marsilya
- Milan
- Chelsea
- Salzburg
- Dinamo Zagreb
- Real Madrid
- RB Leipzig
- Shakhtar Donetsk
- Celtic
- Manchester City
- Sevilla
- Borussia Dortmund
- Kopenhag
- PSG
- Juventus
- Benfica
- Maccabi Haifa