Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Ölüm grubu inanılmaz maçlara sahne olacak

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

1996'DAN SONRA İLK KEZ TÜRK TAKIMI YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

B Grubu

Porto

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

C Grubu

Bayern Münih

Barcelona

Inter

Victoria Plzen

D Grubu

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting

Marsilya

E Grubu

Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

F Grubu

Real Madrid

RB Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

G Grubu

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

Kopenhag

H Grubu