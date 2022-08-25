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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Ölüm grubu inanılmaz maçlara sahne olacak

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi saat 19.00'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Victoria Plzen'in yer aldığı C Grubu zorluk seviyesiyle dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda grup aşamasının kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. 8 grubun belli olduğu kura çekimleri Hamit Altıntop ve Yaya Toure tarafından gerçekleşti. Final maçının İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez bir Türk takımı yer almayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

  • Ajax
  • Liverpool
  • Napoli
  • Rangers

  • Porto
  • Atletico Madrid
  • Bayer Leverkusen
  • Club Brugge

  • Bayern Münih
  • Barcelona
  • Inter
  • Victoria Plzen

  • Eintracht Frankfurt
  • Tottenham
  • Sporting
  • Marsilya

  • Milan
  • Chelsea
  • Salzburg
  • Dinamo Zagreb

  • Real Madrid
  • RB Leipzig
  • Shakhtar Donetsk
  • Celtic

  • Manchester City
  • Sevilla
  • Borussia Dortmund
  • Kopenhag

  • PSG
  • Juventus
  • Benfica
  • Maccabi Haifa
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