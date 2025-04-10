Filyos Sefercikspor Kulübü'nde İlk Kadın Başkan Adayı

Zonguldak Çaycuma 1. Amatörtakımlarından olan Filyos Sefercik spor Kulübü, 20 Nisan Pazar günü olağanüstü kongreye gidiyor. Kulüp başkanlığına ise ilk kez bir kadın aday başkanlık için adaylığını açıkladı.

Filyos Sefercik spor Kulübü, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18.00'de Sefercik Mahallesi Gençlik Kıraathanesi'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Genel kurul öncesinde yaşanan önemli gelişmelerden biri, kulübün aktif üyelerinden ve Filyos beldesi halkı tarafından yakından tanınan Pınar Aşkın, Filyos Sefercik spor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Pınar Aşkın yaptığı açıklamada; "Filyos Sefercik spor'a yıllardır gönül vermiş biri olarak, kulübümüzün geleceğine yön vermeye adayım. 20 Nisan Pazar günü saat 18.00'de Gençlik Kıraathanesi'nde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da, Filyos Sefercik spor Kulüp Başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Seçilmem halinde, kulübümüzün ilk kadın başkanı olacağım. Bu sadece benim değil, tüm kadınların ve Filyos gençliğinin başarısı olacak. Hep birlikte daha güçlü, daha adil ve daha umut dolu bir spor kültürü inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK