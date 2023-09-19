Filistinli Sporcular Hangzhou Asya Oyunları'na Katılacak

Filistinli sporcular, Hangzhou Asya Oyunları'na katılmak için Çin'e gidiyor. Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Racub, sporun Filistin halkını birleştirmede önemli bir rol oynadığını belirtti. Asya Oyunları'na katılacak olan Filistinli sporcular, Çin'in Filistin'e sağladığı destekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

1. Hangzhou'dan çeşitli görüntüler

3. Hangzhou'dan çeşitli görüntüler

Yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları'nı Filistinli sporcular için "tarihi bir yolculuk" olarak nitelendiren Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Racub, Filistin'in birçok spor dalının yer aldığı uluslararası etkinliğe katılmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

"Filistinliler ve sporcular olarak bu tarihi yolculuktan mutluluk duyuyoruz. Spor, Filistin halkını birleştirmede önemli bir rol oynuyor. Batı Şeria'dan, Kudüs'ten ya da Gazze'den gelen Filistinli sporcuların hepsi aynı olimpiyat komitesine bağlı. Çin ve Filistin spor alanında son derece iyi ilişkiler kurmuş durumda. Çeşitli görevler için birçok kez Çin'i ziyaret ettim. Bu ziyaretim sırasında Asya Oyunları'na katılacak Filistin heyetine liderlik edeceğim. Çin, Filistin'e yaklaşık 200.000 metrekare suni çim sağlayan dünyadaki tek ülke ve bu da Filistinlilerin yüzünü güldürdü.

Çin'e gidiyoruz ve Çin'i ve insanlarını seviyoruz. Çin milli takımlarıyla halihazırda birden fazla dostluk maçı oynadık ve Filistin'in Asya Oyunları'na katılması mutluluk verici bir olay. Tarihimizdeki en fazla sayıda oyuncu, teknik görevli ve idareciyi, bize dostça yaklaşan ve meselemizi destekleyen bir Çin platformu aracılığıyla takdim edeceğiz. Çin halkını seviyoruz."

19. Asya Oyunları 23 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou kentinde düzenlenecek ve Asya genelindeki 45 ülke ve bölgeden 12.000'den fazla sporcunun katılımına sahne olacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah, Filistin'den bildiriyor.

(XHTV)