Filistinli karateciler Asya Oyunları'na hazırlanıyor

1. Filistinli karatecilerin antrenmanlarından çeşitli görüntüler

Ramallah'taki günlük antrenmanı sırasında Xinhua'ya konuşan 22 yaşındaki Filistinli karate sporcusu Hala el-Kadi, 23 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek 19. Asya Oyunları'nda Filistin adına madalya kazanmayı hayal ettiğini söyledi.

"Çin'e gideceğimiz için çok heyecanlıyız. Bu bizim için önemli bir deneyim olacak. Farklı spor dallarından tüm Filistinli oyuncular yarışmalara canla başla hazırlanıyor. Birçok başarı elde etmeyi umuyoruz. Cezayir'deki Arap Oyunları'na katılıp gümüş madalya kazandıktan sonra Filistin Olimpiyat Komitesi, Asya Oyunları'na da katılmam için talepte bulundu. Bir süre önce Ürdün'de bir kampa katıldım. Şu anda kişisel antrenörümle günde iki kez antrenman yapıyorum ve bir hafta boyunca kamp yaptığımız İrlandalı bir antrenör de getirildi. Asya Oyunları hazırlıkları kapsamında Ürdün'de bir kamp daha var."

"Çin'e sadece oyunlara katılmış olmak için gitmiyoruz, aynı zamanda madalya almak gibi temel bir hedefimiz ve planımız var. Hala, iyi bir deneyime ve önemli becerilere sahip ve güçlü bir rakip olacak. Spor sahasına çıkıp Filistin'e bir madalya getireceğini düşünüyorum."

Filistin Olimpiyat Komitesi'ne göre El-Kadi, 19. Asya Oyunları'nda Filistin adına madalya kazanmayı hedefleyen 100 sporcudan biri.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor. (XHTV)