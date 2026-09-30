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Filistin Milli Takımı, Konya'da meşaleli karşılama ve tezahüratla stadyuma girdi

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Filistin Milli Takımı, Konya'da meşaleli karşılama ve tezahüratla stadyuma girdi
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Konyaspor ile oynanacak dostluk maçı için Konya Büyükşehir Stadyumu'na gelen Filistin Milli Takımı, taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören kafile, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.

Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya Büyükşehir Stadyumu'na gelen Filistin Milli Takımı, taraftarların meşaleli karşılamasıyla stadyuma giriş yaptı.

Konyaspor ile oynanacak dostluk maçı öncesi Filistin Milli Takımı, konakladığı otelden Konya Büyükşehir Stadyumu'na hareket etti. Kafile, stadyum yolunda taraftarların meşaleli karşılamasıyla karşılandı. Yoğun ilgi gören Filistin Milli Takımı, Konyalı taraftarların tezahüratları eşliğinde stadyuma girdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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