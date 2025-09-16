Haberler

Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi

Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho sonrası görüştüğü Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, teklifi neden geri çevirdiğini açıkladı. Brezilyalı çalıştırıcı, "Doğru zaman değildi, kulübüme ve oyuncularıma karşı sorumluluklarım var" dedi.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından gündemine aldığı isimlerden biri olan Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etmediğini açıkladı.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ"

Brezilyalı teknik adam, gelen teklifle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim. Hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum."

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Filipe Luis ile ilgili, "Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" demişti.

FLAMENGO PERFORMANSI

Eylül 2024'ten bu yana Flamengo'nun başında bulunan Filipe Luis, Brezilya ekibiyle çıktığı 65 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
