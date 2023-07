Filenin Sultanları Tarihinde İlk Kez Şampiyon Oldu

"Asıl hedefimiz olimpiyatta madalya almak"

"Demek ki başarılı bir hoca tercih etmişiz bu da bizi mutlu etti"

Çeyrek finalde İtalya'yı rahat geçeceklerini ama ABD'nin kendilerini zorlayacağını düşündüğünü söyleyen belirten Üstündağ, "Hatta maç öncesi sohbet ederken ben şunu söyledim, 'ABD-Türkiye maçının galibi şampiyon olur' dedim. Gerçekten de öyle oldu. Bizi zorlayan ABD maçı oldu. Çok rahat giden bir maç, 2-0'dı. 24-22'den mucize bir top çıktı, o an onun şokuyla 24-24 oldu. Çok açık ara giderken hadi 4'üncü set gitti gidiyor ama mutlu sona orada ulaştık. Ben o maçtan sonra çok rahatladım. Maçtan sonra Pelin ve hoca bana 'çok rahatsız başkan' dediler. Ben de 'maç maçtır, rahatlık değil ama Çin'in biraz daha bizim sisteme ayak uyduramayacağını düşünüyorum' dedim. Gerçekten de değim oldu. 3-1 oldu ama rahat oldu. Bu mutlu sonu yaşamak, ülkemize bu ilki yaşatmak, bundan güzel bir şey olamaz. Türkiye ile ABD arasında 8 saat fark vardı. Bir maçımız 03: 30, bir maçımız 01: 30'daydı. Resimlerden gördüğüm kadrıyla her binada ışıklar yanıyor, herkes açık alanlarda dev ekranlarda maç izliyor. Bizi dualarıyla desteğiyle yalnız bırakmayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu mutlu sonu daha çok her turnuvada yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.