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Filenin Sultanları şov yapıyor! Dünya şampiyonu Sırbistan'ı devirdik

Spor Haberleri

Filenin Sultanları, FIVB Millet Ligi'nde 2'de 2 yaptı. İlk maçta Güney Kore'yi 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci karşılaşmada son dünya şampiyonu Sırbistan'ı 3-1'le geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ne fırtına gibi başladı. 1. Grup'ta ilk maçta Güney Kore'yi 3-0 mağlup eden Sultanlar, son dünya şampiyonu Sırbistan'ı 3-1'lik skorla yendi.

Filenin Sultanları şov yapıyor! Dünya şampiyonu Sırbistan'ı devirdik

GUIDETTI'YE ŞOK

Milli takımımız, Türkiye'nin eski başantrenörü Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Sırbistan'ı 24-26, 25-17, 25-15, 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Melissa Vargas, 21 sayı ile maçın en skoreri oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Filenin Sultanları voleybol Spor Haberler

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