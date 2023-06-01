Filenin Sultanları şov yapıyor! Dünya şampiyonu Sırbistan'ı devirdik

Filenin Sultanları, FIVB Millet Ligi'nde 2'de 2 yaptı. İlk maçta Güney Kore'yi 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci karşılaşmada son dünya şampiyonu Sırbistan'ı 3-1'le geçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ne fırtına gibi başladı. 1. Grup'ta ilk maçta Güney Kore'yi 3-0 mağlup eden Sultanlar, son dünya şampiyonu Sırbistan'ı 3-1'lik skorla yendi.

GUIDETTI'YE ŞOK

Milli takımımız, Türkiye'nin eski başantrenörü Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı Sırbistan'ı 24-26, 25-17, 25-15, 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı. Melissa Vargas, 21 sayı ile maçın en skoreri oldu.