Filenin Sultanları, Polonya'yı da devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'ndeki üçüncü karşılaşmasında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvaya 3'te 3 ile başladı. Bu sonuçla milli takımımız, turnuvada 3'te 3 ile yoluna devam etti ve sıralamadaki yerini sağlamlaştırdı.

MAÇ NEFES KESTİ

Beijin Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta Polonya'yı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle mağlup etti. İlk iki maçında Fransa'yı (3-1) ve Tayland'ı (3-0) mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başlamış oldu.

4. MAÇ YARIN

Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarına 3'te 3'le başlayan Filenin Sultanları, dördüncü müsabakasında yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

SALON: National Indoor

HAKEMLER: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

TÜRKİYE: Elif, Yaprak, Aslı, Aleksia, Hande, Deniz, Simge (L) (Saliha, Dilay)

POLONYA: Rozansk, Pierzchala, Wenerska, Czyrnianska, Korneluk, Stysiak, Szczyglowska (L) (Lukasik, Grabka, Smarzek, Damaska, Lysiak)

SETLER: 25-21, 18-25, 25-23, 22-25, 15-7

SÜRE: 1 saat 51 dakika