Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti.

Böylelikle Filenin Sultanları VNL'deki bu sezonki yedinci galibiyetini aldı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk sette Filenin Sultanları 27-25'le galip geldi. İkinci seti 20-25 kaybeden Türk milli takımı, son iki seti ise 25-19'luk skorlarla aldı.

Melissa Vargas Polonya karşısında kaydettiği 23 sayıyla takımının ve maçın en skorer oyuncusu oldu.

Türkiye, VNL'in ilk üç haftasında şu ana kadar dokuz maçta yedi galibiyet aldı.

Milli takım Brezilya'da oynanan ilk etap maçlarında Dominik Cumhuriyeti ve Bulgaristan karşısında galip geldi.

Ancak Hollanda ve İtalya karşısında ise parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Ankara'da oynanan ikinci etap maçlarında ise Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i yenmeyi başardı.

Filenin Sultanları, Polonya galibiyetinin ardından Japonya etabındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü TSİ 07.00'de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.

Sırada hangi maçlar var?

Milletler Ligi'nin üçüncü ve son haftasında Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle:

07.00 ABD-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

13.20 Japonya-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

09.30 Tayland-Türkiye (TRT Spor/S Sport)

Kadroda kimler var?

Filenin Sultanları'nın üçüncü hafta kadrosu ve maç programı şu şekilde:

Pasörler : Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları : Melissa Vargas, Defne Başyolcu

Smaçörler : Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular : Zehra Güneş, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal

Liberolar : Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Finaller ne zaman?

18 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk sekiz sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin, Macao'da düzenlenecek.

Çeyrek finaller 22-23 Temmuz'da; yarı finaller 25 Temmuz'da; üçüncülük ve final maçı ise 26 Temmuz'da oynanacak.

2025'te oynanan turnuvada İtalya birinci gelmişti.

Türkiye ise altıncı sırada yer almıştı.