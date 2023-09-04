Filenin Sultanları'nın Şampiyonluğu Merkezefendi'de Kutlandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finali'nde Sırbistan'ı yenerek elde ettiği şampiyonluk, Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan dev ekranda canlı yayınlanarak büyük bir coşkuyla kutlandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın elde ettiği destansı zaferi, kültür merkezine kurdurduğu dev ekranlı alanda kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Finali'nde Sırbistan'ı 3-2 yenerek uzandığı şampiyonluk, yurt genelinde olduğu gibi Merkezefendi'de de büyük coşkuyla kutlandı. Merkezefendi Belediyesi, Merkzefendi Kültür Merkezi'ne kurduğu dev ekran ile maçı canlı yayınladı. Final heyecanını yaşamak isteyen çok sayıda vatandaş sandalyeleri ile gelerek alanı doldurdu.

Maçın ilk dakikasından itibaren büyük bir mücadeleye sahne olan maçı Başkan Doğan da heyecan içinde izledi. Gelen şampiyonluk sayısı ile Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve yüzlerce Denizlili tek yürek olarak şampiyonluğu kutladı. - DENİZLİ