Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon
0:00/0:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın finalinde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek, altın madalya kazandı. Milliler, bu sonuçla üst üste 2. kez İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı.
- Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
- Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final karşılaşmasında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.
FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYON
Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan Sultanlar, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı. Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ZAFER
Tüm karşılaşmalarda rakiplerine dominasyon kuran milliler, bu sonuçla üst üste 2. kez İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğa ulaştı.