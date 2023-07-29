Filenin Sultanları Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu'nda Alkışlandı

Filenin Sultanları, Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında alkışlandı

Metin ARSLANCAN, Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) ? FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fenerbahçeli oyuncuları Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Aslı Kalaç ve Gizem Örge ile Milli Takım İstatistik Antrenörü Artun Aksan, Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşmaların yapıldığı sırada salona geldi.

Faruk llgaz Tesisleri'nde devam eden toplantı için salonda bulunan divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri şampiyon oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. Oyuncular daha sonra kürsüde konuşma yapan üyeleri dinledi.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar konuşma bittikten sonra milli oyuncuları konuşma yapmaları için sahneye davet etti.

BU BAŞARININ TOHUMLARI YILLAR ÖNCE ATILDI

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, millilerden övgüyle söz ederken Hangi turnuvaya katılırsalar katılsınlar bize inanılmaz bir adrenalin, mutluluk yaşatıyorlar. Bu takım bel kemiği Fenerbahçe'nin oyuncuları. Bu başarı tesadüf değil. Bu başarının tohumları yıllar önce atıldı. Artık bu başarı meyve veriyor. Hem de ne başarı. 2024 olimpiyatlarına hem erkek hem kadın milli takımı olarak 2-3 ülkeden biri olarak katılma şansımız da var şeklinde konuştu.

HEDEFLERİMİZ ÇOK YÜKSEK

A Milli Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Bugün burada şampiyonluğun verdiği mutluluğu paylaşıyoruz. Fenerbahçe'yi temsil ederken başarıda bir parçamım olması benim için çok önemli. Destekler bize çok önemli bir güç verdi. Hedeflerimiz çok yüksek. Milli takım ve kulüp bazında da çok önemli işler başaracağız. İnşallah tüm branşlarda nice şampiyonluk yaşamayı diliyorum diye konuştu.

Gizem Örge ise, Türk voleybol tarihinin kazandığı en büyük başarıyı kutluyoruz. Milli takımda uzun yıllardır bulunamıyordum. Fenerbahçe çatısı altında yeniden milli takıma gitmek ve orada olmak çok önemli. İyi ki Fenerbahçeliyiz. ifadelerini kullandı.

Milli takımın bir diğer oyuncusu Aslı Kalaç da, Çok mutluyuz çok gururluyuz. Darısı diğer kupalara. Önce milli takımda daha sonra kulübümüzde başarılar elde etmek istiyoruz dedi.

Melissa Vargas ise burada bulunmaktan çok mutlu olduğunu, Türkiye ve Fenerbahçe'ye daha fazla başarı kazandırmak için savaşmaya devam edeceklerini söyledi.