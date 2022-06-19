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Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Filenin Sultanları, Almanya'ya set vermedi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2'nci haftasındaki 3'üncü maçında Almanya'yı 25-22, 25-21 ve 25-22'lik setler sonucunda 3-0  mağlup etti.

Ay-yıldızlılarda, Zehra 21 sayıyla en skorer isim olurken; ona Hande 11, Ebrar 9, Eda 7, Tuğba 6 ve Cansu 4 sayıyla katkı sağladı.Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

voleybol Türkiye Almanya Spor Haberler

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