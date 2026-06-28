Filenin Efeleri, Arjantin'i 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta üçüncü maçında Arjantin'i 2-0 geriye düştüğü mücadelede 3-2 mağlup etti.

Polonya'nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena'da oynanan karşılaşmada ilk iki seti 25-19 ve 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, üçüncü ve dördüncü setleri 25-21 ve 25-18 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan karar setinde maç sayısını çeviren Filenin Efeleri, seti 18-16, karşılaşmayı ise 3-2 kazanmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı