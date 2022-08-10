Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 2'de 2 yaptı SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda)DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth... SALON: Burhan Felek Vestel HAKEMLER: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Konstantin Yovchev (Bulgaristan) TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Doğukan, Metin, Mirza, Faik Samed, Berkay (L) Volkan (L) (Bedirhan, Burak, Adis, Arda) DANİMARKA: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Nielsen, Kjaer, Andersen, Hjorth (L) (Hesselholt, Pontoppidan, Hoyer (L) Madsen. Dahl) SETLER: 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11 SÜRE: 97 dakika (23' 24' 26' 24') A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Danimarka'yı evinde 19-25, 25-16, 25-22 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak. Elemelerde A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, üçüncü maçını 14 Ağustos Pazar günü Danimarka ile oynayacak. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Spor Burhan Felek Bulgaristan Yunanistan Danimarka Spor Haberler

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