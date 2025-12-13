Fikret Orman: 'Başarı tesadüf değildir. Doğru kadroyu kurup, camiayı tek yürek yapmak zorundasınız'

Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin etkinliğine katılan Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman : "Başarı tesadüf değildir. Doğru kadroyu kurmak, doğru hocayı seçmek, doğru finansal modeli uygulamak ve camiayı tek yürek yapmak zorundasınız" dedi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) aralık ayı genişletilmiş üye toplantısını bir otelde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantının onur konuğu geçmiş dönem Beşiktaş başkanlarından iş ve spor insanı Fikret Orman oldu. Etkinlikte, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş, açılış konuşması gerçekleştirdi. Girişimcilik, eğitim, kadın liderliği ve genç istihdamı alanlarındaki projelerini ayrıntılarıyla anlatan Yavaş, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin dernek için temel bir değer olduğunun altını çizdi.

"Temiz toplum, temiz siyaset, temiz spor"

Yavaş konuşmasında ayrıca, son dönemde Türkiye'nin gündeminde yer alan yasa dışı bahis ve şike tartışmalarına, 'temiz toplum, temiz iş dünyası ve temiz spor' başlıklarına dikkat çekti. Yavaş, "Alın teri kutsaldır. Emek kutsaldır. Rekabet sahada olmalıdır. Şeffaflık ve adalet hem iş dünyasının hem sporun temel taşıdır. Diliyoruz ki spor camiası arınmış ve hak edenin kazandığı adil bir iklime kavuşsun" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından sahneye davet edilen Fikret Orman, Başkan Ercan Yavaş'ın sorularını büyük bir açıklık ve samimiyetle yanıtladı. Yavaş'ın yönelttiği sorular, Beşiktaş'ın yeniden yapılanma sürecinden modern spor ekonomisine, teknik direktör seçimlerinden transfer stratejilerine, şampiyonlukların arka planındaki yönetim aklından, iş dünyasındaki büyük projelere kadar geniş bir çerçeveyi kapsadı.

"Başkanlığa aday olmaya nasıl karar verdiniz?" sorusuna Orman, Beşiktaş'ın zorlu bir dönemden geçtiğini ve sorumluluktan kaçamayacağını hissettiği için aday olduğunu söyledi.

"Göreve geldiğinizde karşınızdaki tablo nasıldı?" sorusuna ise Orman şu sözlerle yanıt verdi: "Beşiktaş büyük bir kulüptü ama ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içindeydi. Bu tabloyu değiştirmek için hem finansal hem de yapısal dönüşüm gerekiyordu."

Şampiyonlukların arkasındaki strateji

Yavaş'ın, "Arka arkaya gelen şampiyonlukların ve Avrupa başarılarının görünmeyen stratejisi neydi?" sorusunu Orman şöyle yanıtladı:

"Başarı tesadüf değildir. Doğru kadroyu kurmak, doğru hocayı seçmek, doğru finansal modeli uygulamak ve camiayı tek yürek yapmak zorundasınız. Biz o dönemde tüm bu unsurları aynı anda doğru yönetmeyi başardık."

Orman ayrıca genç yeteneklere verilen önemi ve sportif başarıyla ekonomik disiplinin bir arada yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Finans yönetimi, borç yapısı ve krizlerle mücadele

Yavaş'ın, "Spor kulüplerinde borcu artıran faktörler nelerdir?" sorusu üzerine Orman; kur riskleri, futbol ekonomisindeki aşırı enflasyon, yüksek oyuncu maliyetleri ve Avrupa'daki rekabet seviyesi gibi unsurları sıraladı.

"Sorumluluğu ağır, gururu büyüktür"

Söyleşinin duygusal bölümlerinden biri, Ercan Yavaş'ın, "Beşiktaş camiasında Süleyman Seba'dan sonra en iz bırakan başkanlardan biri olarak anılmak size ne hissettiriyor?" sorusuna ise Fikret Orman şu sözlerle yanıt verdi:

"Süleyman Seba ile aynı cümlede anılmak büyük bir gururdur ama aynı zamanda omuzlarınıza büyük bir sorumluluk yükler. Ben Beşiktaş'ta kalıcı değerler bırakmak için çalıştım."

İş dünyası ve yatırım felsefesi

İnşaat ve turizm sektörlerinde yatırım yaparken en önemli göstergelerinin lokasyon, finansman modeli ve talep projeksiyonu olduğunu belirten Orman, "Bir projeye başlarken ilk baktığım şey nakit akışının sürdürülebilir olup olmadığıdır" dedi.

ANTGİAD üyelerinin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Orman, gençlere yönelik mesajında ise, "Ölçmeden büyümeye kalkmayın. Önceden ölçtüğünüz rakamlar sizi her zaman korur" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Başkan Ercan Yavaş, ANTGİAD'ın yalnızca bir dernek olmadığını, şehrin geleceğine yön veren güçlü bir vizyon örgütü olduğunu vurguladı. Yavaş, "ANTGİAD'ın enerjisini siz değerli üyelerimizden alıyoruz. Bu ailenin her ferdi, Antalya'nın ve Türkiye'nin yarınlarına imza atmaktan gurur duyuyor" diyerek toplantıyı sonlandırdı. - ANTALYA