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İtalya Futbol Federasyonundan Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki

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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, FIFA'nın ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini 'saçmalık' ve 'tehlikeli emsal' olarak niteledi. Malago, kararın siyasi olduğunu savundu.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Giovanni Malago, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının FIFA tarafından ertelenmesini "saçmalık" ve "son derecek tehlikeli bir emsal" olarak niteledi.

FIGC Başkanlığı'na 22 Haziran'da seçilen Malago, futbol dünyasında tartışmaya neden olan FIFA'nın Balogun kararına ilişkin RAI radyosuna konuştu.

Malago, "Bu garip bir hikaye. Bana saçma geliyor." dedi.

Malago, mevzubahis 27. maddeyi incelediğini belirterek, "Neyse ki ulusal liglere uygulanamaz, aksi takdirde tam bir kıyamet kopardı. Kendimizi kandırmayalım, bu kararın açıkça siyasi bir niteliği var." diye konuştu.

Başkan Malago, "Bu son derece tehlikeli bir emsal. Umarım bunun farkına varırlar. Tam dolu statlar ve büyük bir coşkuyla oynanan bu Dünya Kupası'nı destekliyorum, ancak böyle bir karar gördüğünüzde, futbolun temelindeki liyakat sistemini baltalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna-Hersek ile oynadıkları son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

Bosna Hersek'i 2-0 yenen ABD, son 16 turunda 7 Temmuz Salı günü, TSİ 03.00'te Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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