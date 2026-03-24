Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yüksek bilet fiyatları ve adaletsiz satış koşulları nedeniyle FIFA'yı Avrupa Komisyonu'na şikayet etti. Taraftarlar, biletlerin azlığı ve yüksek fiyatlar sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor.

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde "Yüksek bilet fiyatları, şeffaf ve adil olmayan satın alma koşulları ile tekel konumunu kötüye kullanma" iddiasıyla FIFA aleyhine Avrupa Komisyonuna şikayette bulundu.

FSE'den yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim. Biletlere adil ve şeffaf erişim şart." ifadeleri kullanıldı.

Kupanın en ucuz grup aşamasının biletleri 60 dolardan satışa sunarken FSE, bu biletlerin sayısının çok az olduğunu belirtti.

FSE'nin açıklamasında, "Pratikte biletler o kadar azdı ki genel satışlar başlamadan önce 4. kategori biletlerinin neredeyse tamamı satılmıştı. Bu durum sadece taraftarları hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı aynı zamanda gerçekte mevcut olmayan bir fiyatı reklam etmek, AB tüketici hukuku uyarınca yasa dışı olan bir aldatmaca reklamı anlamına da geliyor." denildi.

En ucuz final bileti 4 bin 185 dolar

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndaki yüksek bilet fiyatları dikkati çekiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası finali için şu anda açık satışta olan en ucuz final bileti 4 bin 185 dolardan başlıyor. Bu, 2022 Dünya Kupası finalinin en ucuz bilet fiyatının 7 katından fazla.

Buna karşılık UEFA EURO 2024 finali için en ucuz biletler 100 dolar civarındaydı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
