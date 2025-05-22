FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı
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FIFA menajeri Mithat Halis, Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Halis, Dries Mertens'in Victor Osimhen transferinde başrol olduğunu söyleyerek, Kevin De Bruyne'nin de transfer olması durumunda Mertens sayesinde olacağını söyledi. Halis, ''Galatasaray bu yaz Kevin de Bruyne getirirse bu da Mertens sayesinde olacak.'' şeklinde konuştu.

Fransızca konuşulan ülkeler ve Orta ile Avrupa Doğu'da etkili olan FIFA menajeri Mithat Halis, Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın gelecek sezonki transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Halis, Galatasaraylı futbolcu Dries Mertens'in Victor Osimhen transferinde payı olduğunu söyleyerek, Manchester City'den ayrılan Kevin De Bruyne'nin de Galatasaray'a transfer olması durumunda Mertens sayesinde transferin gerçekleşeceğini belirtti.

'GELİRSE MERTENS SAYESİNDE'

Mithat Halis, transfer gündemiyle ilgili yaptığı açıklamada, 'Osimhen'i Galatasaray'a Mertens getirdi. Mertens onunla konuşup tam referans vermeseydi, gelmezdi. İtalyan menajer Gardi falan değil. O yetki alıp Napoli'yle görüşüyor. Osimhen'le konuşan ve Galatasaray için ikna eden Mertens. Galatasaray bu yaz Kevin de Bruyne getirse bu da Mertens sayesinde olacak. Mertens sadece sahada değil, transfer konusunda da Galatasaray adına büyük bir iş yaptı. Oğlu Ciro kulübün maskotu oldu.' dedi.

FIFA menajeri Mithat Halis, Mertens'in Galatasaray'a getireceği dünya yıldızını açıkladı

'MIKEL ONU CHELSEA'YE GÖTÜRMEK İSTİYOR'

Chelsea'nin eski futbolcusu Obi Mikel'in Osimhen'i Chelsea'ye götürmek istediğini söyleyen Halis, 'Osimhen gibi başarılı her futbolcunun İngiltere'de birinci tercihi artık Liverpool. Eski futbolcu Obi Mikel onu Chelsea'ye götürmek istiyor. Olabilir, gerçekleştirebilirler; çünkü Chelsea'nin ödeme gücü çok yüksek. Ama Osimhen, Galatasaray'da kalmayacaksa Avrupa'da Liverpool'da oynamak ister.' ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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