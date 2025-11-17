FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Karadağ-Hırvatistan Maçında Düdük Çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. ve son hafta müsabakasında Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Müsabakada VAR görevini İsviçre'den Fedayi San, AVAR görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek. - İSTANBUL