FIFA Hakemi Zorbay Küçük, UEFA Gençlik Ligi'nde Görev Alacak
FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Kazakistan temsilcisi Kairat ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında yarın oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek. Yardımcıları Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran olacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Almatı şehrindeki mücadelede Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Orhun Aydın Duran yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kazakistan Futbol Federasyonundan Saken Baiymbet olacak.
