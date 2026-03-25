FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

FIFA'nın açıkladığı 'en çok taraftara sahip kulüpler' listesinde Fenerbahçe, 67.5 milyon taraftarla 3. sıraya yerleşti ve ilk 5'e giren ilk Türk takımı oldu. Listede ilk sırayı 88.3 milyon taraftarla Real Madrid alırken, Barcelona 81.2 milyonla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu başarısı Türk futbolu adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi ve büyük yankı uyandırdı.

FIFA'nın açıkladığı "en çok taraftara sahip kulüpler" listesinde Fenerbahçe dikkat çeken bir başarıya imza attı.

İLK 5'E GİREN İLK TÜRK TAKIMI

67.5 milyon taraftara ulaşan sarı-lacivertliler, Manchester City'i geride bırakarak listede 3. sıraya yerleşti ve ilk 5'e giren ilk Türk kulübü oldu.

ZİRVEDE REAL MADRİD VAR

Listede Real Madrid 88.3 milyon taraftarla ilk sırada yer alırken, Barcelona 81.2 milyonla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin ardından Manchester City ve Bayern Münih geliyor.

TÜRK FUTBOLU ADINA GURUR

Fenerbahçe'nin elde ettiği bu başarı, Türk futbolu adına önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Açıklanan liste kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarlar başarıyı coşkuyla karşıladı.

Salih Söğüt
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBaran Bari:

Tek tekmi saymış ulan fifa son 10 yılda dunyaya gelen çocukların yüzde 90 i Galatasaray li geriye kalan yüzde 10 ötekiler bölüşüyor gs 50 milyon FB 40 milyon anca dünya geneli taraftar sayısına sahiptir Beşiktaş 20 milyon dünya genelinde

Haber YorumlarıSoner tekin:

bu anket nerede afrikadami yapildi

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

KAYNAK FB TV SARAL HOLDİNG KANARYASEVERLER DERNEĞİ

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

peki sosyal medyadaki takipçisi sayısına bakın. İnstagram Facebook WhatsApp. Neyi baz almışlar bana sana sordular mı neye göre? En somut örnek Takipçi sayısı. Örnek 18,2 Milyon Galatasaray. 11,9 Milyon Fenerbahçe'nin. Hem de ezici fark varken, nasıl tespit etmişler acaba? Son 10 yıldır yeni nesil Galatasaraylı olurken.

Haber Yorumlarıvedat cici:

fb nin kendi anketidir dikkat çekmesin diye üçüncü göstermişler avrupada çok da tanınan bi takım değil

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler

Son viraja girildi! İşte TOKİ başvurusu kabul edilenler
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Milli yıldızımızın lüks garajına bakın

Milli yıldızımızın lüks garajına bakın
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var

Ülkeyi kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler

Son viraja girildi! İşte TOKİ başvurusu kabul edilenler
Trump'a 'Savaşı kazandık' dedirten gerçek! 2 dakikalık videolar izletiyorlarmış

Trump'a "Savaşı kazandık" dedirten gerçek! Kurmayların oyunu ifşa oldu
Milli yıldızımızın lüks garajına bakın

Milli yıldızımızın lüks garajına bakın