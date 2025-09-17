Haberler

FIFA Disiplin Komitesinden Adana Demirspor'a Bir Cezalı Dönüş Daha

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a daha önce silinen 12 puanın ardından 6 puan daha ceza verdi. Takım, Trendyol 1. Lig'de -17 puanla son sırada bulunuyor.

FIFA Disiplin Komitesi, daha önce 12 puanı silinen Adana Demirspor'a 6 puan daha silme cezası verdi.

İki sezon önce mücadele ettiği Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan, geçtiğimiz sezon ise yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle bir alt lige düşen mavi-lacivertli ekibe bir ceza daha geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili (silinmesi) cezası uygulanmıştır" denildi.

Trendyol 1. Lig'de daha önce de 12 puanı silinen Adana Demirspor, şu anda -17 puan ve -16 averajla son sırada yer alıyor.

Öte yandan düşme potasında olan Adana Demirspor'un yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
