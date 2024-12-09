FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi

Türkiye Futbol Federasyonu,Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve Nesine 2. Lig takımlarından Giresunspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından puan silme cezası verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.

Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur."

SON DURUMLARI

Bu kararın ardından Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana, Nesine 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor ise -2 puana düşmüş oldu.