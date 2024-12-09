FIFA, 2 Türk takımının 24 puanını sildi
Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA Disiplin Komitesi'nin Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'a 18, Nesine 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verdiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu,Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor ve Nesine 2. Lig takımlarından Giresunspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından puan silme cezası verildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Yeni Malatyaspor Kulübü'ne 3 ayrı dosyadan 6'şar puan olmak üzere toplam 18 puan tenzili cezası verilmiştir.
- Giresunspor Kulübü'ne 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur."
SON DURUMLARI
Bu kararın ardından Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan Yeni Malatyaspor -21 puana, Nesine 2. Lig'de son sırada yer alan Giresunspor ise -2 puana düşmüş oldu.