FIFA'dan gol sevinçlerine denetim! Eğer futbolcu secdeye giderse...

FIFA'dan gol sevinçlerine denetim! Eğer futbolcu secdeye giderse...
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FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği bir yazıda, statlara sokulan siyasi ve dini içerikli pankartlar konusunda yaptırım istediğini belirtti. Bu karar, bir hakemin örneğin bir futbolcunun gol sonrası istavroz çıkarması veya secdeye gitmesi durumunda kart gösterebileceği şeklinde yorumlanarak tartışma yarattı.

FIFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği bir yazıyla hakemlerden statlara sokulan siyasi ve dini içerikli pankartlar konusunda yaptırım istedi.

FIFA, TFF dahil üye federasyonlara, hakem formaları, VAR odası ve saha kenarı monitörlerinde tütün, alkol, uyuşturucu, bahis, siyasi, dini veya ayrımcı mesaj içeren reklamların yasaklandığını bildirdi. FIFA, takım sponsorlarıyla çıkar çatışması durumunda hakemlerin, maç öncesi VAR ekranları dahil logoları kaldırmasını istedi. Ayrıca hakemlere, pankartların siyasi veya dini içeriğe sahip olduğuna karar verip kaldırma yetkisi tanındı.

TARTIŞMALI KARAR

Bu karar, bir hakemin, örneğin bir futbolcunun gol sonrası istavroz çıkarması veya secdeye gitmesi durumunda kart gösterebileceği şeklinde yorumlanarak tartışma yarattı.

HAKEM FORMALARINDA REKLAM YASAĞI

FIFA, bu yasağın tüm üye federasyonlar için bağlayıcı olduğunu vurguladı. Hedef, hakemlik kurumunun tarafsız ve tek tip imajını koruyarak ticari markalarla ilişkilendirilmesini önlemek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Filistin protestoları için yapıyorlar dünya hiç bu kadar zalimleşmemişti Allah sonumuzu hayretsin

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