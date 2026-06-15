Haberler

FIFA, 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılışını Filistin-İsrail maçıyla yapmak istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA, ilk kez düzenlenecek 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılış maçını Filistin ile İsrail arasında oynatmayı önerdi. Organizasyon, Rusya dahil 211 üye federasyona açık olacak. Katılım netlik kazanmadı.

FIFA, ilk kez düzenleyeceği 15 Yaş Altı Futbol Festivali'nin açılışını Filistin ile İsrail arasında oynanacak maçla yapmayı önerdi.

ABD'de eylül ayına planlanan organizasyon, Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana FIFA müsabakalarından men edilen Rusya dahil 211 üye federasyonunun tamamına açık yapılacak.

FIFA, festivalin Filistin ile İsrail arasındaki açılış maçıyla başlamasını önerirken bu adım FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 30 Nisan'daki yıllık kongrede her iki federasyonun temsilcilerini sahnede el sıkıştırma ve birlikte fotoğraf çektirme girişiminin ardından geldi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Basim Şeyh Süleyman, Kanada'nın Vancouver kentindeki kongrede delegelere ayrı ayrı hitap etmiş, başkan Infantino her iki temsilciyi de tekrar sahneye davet ederek bir araya getirmek istemişti.

Racub, "Biz acı çekiyoruz" diyerek Infantino'nun talebini geri çevirmişti.

Festivale iki ülkenin de katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım

Yılbaşına kadar süre istedi
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü

Ne kalp krizi, ne de yüksekten düşme! Balkonda otururken can verdi
Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin

Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı

800 bin liralık vurgunda gözaltına alındı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü

ABD ve İran anlaştı, olan o şirketlere oldu