Haberler

FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor

FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Filistin'de sivil halka karşı uyguladığı şiddete FIFA ve UEFA'nın tutumu merak edilirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine yönelik yaptığı açıklama tepki çekti. Infantino, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirterek, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" dedi.

İsrail'in Filistin'de sivil halka karşı uyguladığı şiddet tüm dünyada yankı uyandırırken, futbol dünyasının gözü FIFA ve UEFA'ya çevrilmişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in futbol turnuvalarından men edilmesi talebine yönelik yaptığı açıklamayla büyük tepki topladı.

"FIFA'NIN GÖREVİ DEĞİL"

Infantino, İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını belirterek, "FIFA jeopolitik sorunları çözemez" ifadesini kullandı. Bu sözler, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

"FUTBOLUN MESAJI BARIŞ OLMALI"

Infantino ayrıca, futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmalardan dolayı acı çekenlerle birlikte. Futbolun şu anda verebileceği en önemli mesaj barış ve birliktir" açıklamasında bulundu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

FIFA Başkanı'nın açıklaması özellikle sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Futbolseverler, Infantino'nun daha önce zulme uğrayanlar karşısında gözyaşlarını tutamadığını söylediğini hatırlatarak, bu kararın çelişkili olduğunu savundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var

Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler!
Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor! 39 yıllık üretim faaliyeti durdu

Ünlü çay devi Türkiye'den çekiliyor! 39 yıllık üretim durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.