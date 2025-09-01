FIFA'dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a Puan Silme Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası verdi. Adana Demirspor 1 dosyadan 6 puan, Yeni Malatyaspor 2 dosyadan 12 puan tenzil cezası aldı.

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig kulübü Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor'a 1 dosyadan 6, Yeni Malatyaspor'a ise 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası verildi.

FIFA, daha önce Adana Demirspor'a 6, Yeni Malatyaspor'a ise12 puan silme cezası vermişti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Fenerbahçe, Marco Asensio ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Asensio 3+1 yıllık imzayı attı! Fenerbahçelilere bir de mesajı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba

Erdoğan'ın Peskov'u karşılarken söyledikleri bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.