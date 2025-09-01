FIFA'dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'a Puan Silme Cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig kulübü Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor'a 1 dosyadan 6, Yeni Malatyaspor'a ise 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası verildi.

FIFA, daha önce Adana Demirspor'a 6, Yeni Malatyaspor'a ise12 puan silme cezası vermişti.