FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine daha transfer yasağı

FIFA'nın açıkladığı karara göre, Kayserispor üç dönem boyunca transfer yapamayacak, Eyüpspor ise süresiz transfer yasağı cezası aldı.

TÜRK KULÜPLERİNE YENİ CEZA DALGASI

FIFA, Türk futboluna yönelik mali denetimlerini sıklaştırmaya devam ediyor. Son olarak eylül ayında Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA, bu kez iki Süper Lig ekibine daha benzer bir yaptırım uyguladı.

Bu kararların gerekçesi olarak kulüplerin "eski futbolcularına ve kulüplere olan borçlarını zamanında ödememesi" gösterildi.

EYÜPSPOR VE KAYSERİSPOR'A BÜYÜK DARBE

Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Eyüpspor ve Kayserispor, FIFA'dan gelen bu kararla bir kez daha sarsıldı. Transfer yasağı, özellikle devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen her iki ekibin de planlarını olumsuz etkileyecek.

FIFA'NIN SON KARARLARI ENDİŞE YARATIYOR

FIFA'nın son dönemde Türk kulüplerine yönelik art arda aldığı kararlar, Süper Lig'de mali disiplinsizliğin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Antalyaspor'un ardından Eyüpspor ve Kayserispor'un da tahtasının kapanması, diğer kulüpler için de uyarı niteliği taşıyor.