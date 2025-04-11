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Türk futboluna büyük darbe! FIFA'dan 8 kulübe transfer yasağı

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 8 Türk futbol kulübüne transfer yasağı uyguladı. 1 Nisan'dan itibaren Konyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor, Altay ve Bursaspor'un transfer tahtaları kapatıldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 8 Türk kulübüne transfer yasağı cezası verdi. FIFA'nın internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 Nisan'dan itibaren 8 kulübün transfer tahtasının kapatıldığı belirtildi. FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri Konyaspor ile Antalyaspor'a 3'er dönem, Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uyguladı.

Trendyol 1. Lig takımları MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor'a da 3'er dönem yasak getirildi. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bulunan Altay ile Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor da transfer yasağı alan diğer kulüpler oldu.

3 DÖNEM UYGULANACAK

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor ve Antalyaspor'a üçer dönemlik transfer yasağı uygulanırken, Kayserispor'a ise borçlarını kapatana kadar süresiz bir transfer engeli getirildi. FIFA'nın bu kararı, özellikle sezonun kritik aşamasında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan kulüpler için büyük bir darbe oldu.

Trendyol 1. Lig'den MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor da üçer dönemlik transfer yasağıyla cezalandırıldı. Bu kulüplerin de mevcut borçlarını ödememesi halinde yasakların uzaması mümkün.

  • Konyaspor (3 dönem)
  • Antalyaspor (3 dönem)
  • Ankaragücü (3 dönem)
  • Fatih Karagümrük (3 dönem)
  • Ümraniyespor (3 dönem)
  • Kayserispor (Borç ödeninceye kadar)
  • Bursaspor
  • Altay
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSadık:

Laik hakemler Anadolu Takımlarını harcadılar

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yapsalar ne olur yapmasalar ne olur:)) amatörden getirip oynatsınlar Türk futbolu yeni gençler kazanır

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