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Basketbol: FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda ilk gün, 4 grupta oynanan 8 maçla tamamlandı. Türkiye, Yeni Zelanda'yı 112-100 yenerek galibiyetle başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda ilk gün, 4 grupta yapılan 8 maçla geride kaldı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

ABD-Fransa: 115-84

İtalya-Japonya: 93-64

B Grubu

Kanada-Litvanya: 89-103

Kamerun-Çin: 72-90

C Grubu

Yeni Zelanda-Türkiye: 100-112

Slovenya-Porto Riko: 78-92

D Grubu

Avustralya-Sırbistan: 88-66

Venezuela-Fildişi Sahili: 63-74

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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