FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası heyecanı İstanbul'da başladı

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası heyecanı Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

17 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyon, dünya basketbolunun geleceğini şekillendiren genç yetenekleri bir araya getiriyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından, 17 Yaş Altı Milli Takımının karşılaşmaları da FIBA YouTube kanalından ve tabii platformundan ücretsiz izlenebilecek.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya, Çin, Fildişi Sahili, Fransa, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Litvanya, Porto Riko, Sırbistan, Slovenya, Venezuela ve Yeni Zelanda olmak üzere 16 ülke mücadele ediyor.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında bugün saat 20.15'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımının maç programı şöyle:

Yarın

20.15 Türkiye - Slovenya

30 Haziran Salı

20.15 Porto Riko - Türkiye

Ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı