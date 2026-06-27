Haberler

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası heyecanı İstanbul'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. 16 ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye, ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Maçlar FIBA YouTube ve tabii platformundan ücretsiz izlenebilecek.

FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası heyecanı Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

17 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyon, dünya basketbolunun geleceğini şekillendiren genç yetenekleri bir araya getiriyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından, 17 Yaş Altı Milli Takımının karşılaşmaları da FIBA YouTube kanalından ve tabii platformundan ücretsiz izlenebilecek.

Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya, Çin, Fildişi Sahili, Fransa, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Litvanya, Porto Riko, Sırbistan, Slovenya, Venezuela ve Yeni Zelanda olmak üzere 16 ülke mücadele ediyor.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında bugün saat 20.15'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.

17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımının maç programı şöyle:

Yarın

20.15 Türkiye - Slovenya

30 Haziran Salı

20.15 Porto Riko - Türkiye

Ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti

Avrupa felaketi yaşıyor! Başkentte bir günde 100'den fazla ölüm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da eşcinseller için parti düzenleyeceğini açıklayan bar kapatıldı

Skandal partiye izin verilmedi! İstanbul'da o bar kapatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi! Tek bir şartı var
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı, otel savaş alanına döndü

Yanlışlıkla şezlonguna oturan 13 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
Dünya bu cesareti konuşuyor! Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu

Boz ayı ile burun buruna gelen kadını, akıllıca hamlesi hayatta tuttu
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama