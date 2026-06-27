FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası heyecanı İstanbul'da başladı
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. 16 ülkenin katıldığı turnuvada Türkiye, ilk maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Maçlar FIBA YouTube ve tabii platformundan ücretsiz izlenebilecek.
FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası heyecanı Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.
17 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyon, dünya basketbolunun geleceğini şekillendiren genç yetenekleri bir araya getiriyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından, 17 Yaş Altı Milli Takımının karşılaşmaları da FIBA YouTube kanalından ve tabii platformundan ücretsiz izlenebilecek.
Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra ABD, Avustralya, Çin, Fildişi Sahili, Fransa, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Litvanya, Porto Riko, Sırbistan, Slovenya, Venezuela ve Yeni Zelanda olmak üzere 16 ülke mücadele ediyor.
Ay-yıldızlılar, ilk maçında bugün saat 20.15'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek.
17 Yaş Altı Yıldız Erkek Milli Takımının maç programı şöyle:
Yarın
20.15 Türkiye - Slovenya
30 Haziran Salı
20.15 Porto Riko - Türkiye
Ay-yıldızlıların kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Arda Öztürk, Atahan Ağaçdelen, Beşir Briant, Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emre Yazıcı, Kartal Bora Şimşek, Noyan Tolan, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda. - İSTANBUL